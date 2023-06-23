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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:59

В Пензе ищут двух пропавших мужчин

Их приметы опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Ориентировка поискового отряда

Ориентировка поискового отряда

43-летний Алексей Сипайло пропал 15 июня. Мужчина среднего роста, худощавый, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в бежевую куртку, голубые джинсы, черные ботинки.

Ориентировка поискового отряда

Ориентировка поискового отряда

Александра Арюткина в последний раз видели в конце мая. Пропавший ростом выше среднего и худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в светлую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки и черную кепку.

Если у вас есть информация, которая поможет поискам пропавших пензенцев, сообщите ее по телефонам 88007005452 или 112.