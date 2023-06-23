В Пензенской области стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ по всем предметам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Экзамены в резервные дни сдают выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период из-за болезни или завалили один из обязательных предметов.

Накануне они уже написали экзамен по русскому языку. Сегодня резервный день сдачи ЕГЭ по географии, литературе и устной части иностранных языков. 26 июня участники экзамена сдадут математику, 27 – биологию, информатику и письменную часть иностранных языков, 28 – обществознание и химию, 29 – историю и физику. 1 июля будет резервным днем сдачи экзаменов по всем предметам.

Кроме того, выпускники этого года, завалившие оба обязательных предмета, будут пересдавать их с 6 по 19 сентября.