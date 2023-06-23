Сотрудники СУ СК по Пензенской области успешно выступили на спартакиаде ведомства в ПФО

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В волейболе сборная СУ СК России по Пензенской области заняла почётное третье место.

При этом старший помощник руководителя следственного управления Алексей Какулин признан лучшим защитником турнира.

В плавании первое место заняла старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Полина Нестерова и была признана лучшим пловцом турнира. Третье место занял заместитель руководителя Каменского межрайонного следственного отдела Илья Изотов.

Призерам вручили дипломы и кубки.