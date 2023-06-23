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НовостиСпорт23 июня 2023 7:48

Сотрудники СУ СК по Пензенской области успешно выступили на спартакиаде ведомства в ПФО

Всероссийская спартакиада, проходившая в Башкортостане в июне, включала состязания команд следственных управлений по легкой атлетике, плаванию, игровым видам спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В волейболе сборная СУ СК России по Пензенской области заняла почётное третье место.

При этом старший помощник руководителя следственного управления Алексей Какулин признан лучшим защитником турнира.

В плавании первое место заняла старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Полина Нестерова и была признана лучшим пловцом турнира. Третье место занял заместитель руководителя Каменского межрайонного следственного отдела Илья Изотов.

Призерам вручили дипломы и кубки.