В Запорожской области Олег Мельниченко осмотрел восстанавливаемые объекты в подшефных районах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Токмаке наша аварийно-восстановительная бригада ремонтирует изношенные участки главного водопровода общей протяжённостью более километра.

«Восстановление идёт быстро, качественно. Готовность сейчас составляет 80%. До 1 августа работы будут завершены», - прокомментировал губернатор.

Кроме того, в Токмаке закончили остекление окон четырех корпусов центральной районной больницы (роддома, скорой помощи, поликлиники и инфекционного отделения).

К 1 сентября планируется завершить ремонт школы №1 города. Известно, что здание, приведенное в порядок к началу прошлого учебного года, вновь пострадало от майских обстрелов ВСУ.

«Всё восстановим, школа должна быть готова принять учеников», - отметил Олег Мельниченко.Губернатор также принял решение о содействии в ремонте местной спортивной школы.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся пензенскими специалистами и в Пологах. До конца месяца будет завершена замена стеклопакетов в поликлинике.

«Создание условий для оказания медицинской помощи - одна из наших приоритетных задач, - резюмировал Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил пензенских специалистов за помощь, которую они оказывают местным жителям.

«Вижу, что команда Пензенской области работает слаженно, быстро и качественно».