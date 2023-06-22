Военкор Сладков назвал события на запорожском фронте признаком конца СВО

Вероятно, что спецоперация на Украине прекратится «в один миг».

Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал Александр Сладков.

«У меня стойкое впечатление, что всё прекратится в один миг. Не знаю как, но мой опыт репортёрский говорит мне, что войны начинаются, вроде зреют-зреют-зреют, а прекращаются - бац, и всё. Один из признаков окончания войны, как бы мне, наверное, не пришили ярлык очарованного странника, но то, что сейчас происходит на запорожском направлении, когда весы боевой удачи окончательно качнулись в нашу сторону, это и есть очень явный признак конца».