Пенза присоединится к Всероссийскому фестивалю уличного кино

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

25 июня, 2 и 9 июля пензенские киноманы смогут посмотреть лучшие российские короткометражки этого года, отмечает пресс-служба администрации города

Для жителей и гостей на танцплощадке зоны отдыха будут организованы:

25 июня в 19:00 – кино-квиз, в 20:00 – показ внеконкурсной программы фестиваля с возрастным ограничением 12+;

2 июля в 19:00 – кино-квиз, в 20:00 – показ внеконкурсной программы фестиваля с возрастным ограничением 16+;

9 июля в 19:00 – кино-квиз, в 20:00 — показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет».