Санавиация помогла доставить пациента из Пензенской области в Нижний Новгород

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Напоминаем вам, что развитие санитарной авиации в Пензе стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Доставка пациентов в медицинские учреждения на вертолете позволяет сильно сэкономить время, что особенно важно в критических случаях, когда на счету каждая минута.

Так, на этой неделе вертолет помог доставить жителя региона, получившего серьезные ожоги, в специализированный медицинский центр в Нижнем Новгороде. Всего с начала года пензенская санавиация помогла перевезти 59 пациентов.

Во время перелета людей сопровождают и оказывают помощь специально обученные медицинские сотрудники. Для этого более пензенских 20 медиков прошли специальную подготовку. В первую очередь, это врачи-реаниматологи.