Уважаемые жители Пензенской области!

22 июня — священная дата, которая болью и горечью отзывается в сердце россиян. В день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны, память о которых бережно передается из поколения в поколение в каждой семье.

Мы чтим бессмертный подвиг тех, кто не щадя себя сражался в рядах Красной Армии и партизанских отрядах, не зная сна и отдыха стоял у станка и работал в поле. Вспоминаем мужество ленинградцев, умиравших от голода в осажденном городе, всех, замученных в концентрационных лагерях, казненных на оккупированных территориях, погибших от ран в госпиталях.

Более 27 миллионов жизней отдал многонациональный народ СССР за Победу над нацизмом, освобождение от угрозы порабощения и полного истребления отдельных народностей согласно идеологии расового превосходства. Сегодня Россия вновь сражается за свободу и независимость всего мира от «коричневой чумы», обретшей статус государственной политики в Украине. Вооруженные Силы РФ, контрактники и добровольцы достойно продолжают дело своих дедов и прадедов в рамках спецоперации.

Дорогие земляки! В этот скорбный день мы вспоминаем пензенцев, с первых дней войны принимавших участие в боях, дошедших до Берлина и павших в кровопролитных сражениях, тружеников тыла, бесперебойно снабжавших фронт боеприпасами, снаряжением, продовольствием, выражаем глубокую благодарность всем неизвестным солдатам, над братскими могилами которых зажжен и никогда не погаснет Вечный огонь! Низкий поклон за будущее, которое вы подарили потомкам!