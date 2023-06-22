Пензенцы могут присоединиться к благотворительной акции «Всегда рядом»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Акция «Всегда рядом» направлена на оказание помощи детям вынужденных переселенцев, проживающих в пунктах временного размещения на территории Пензенской области, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

Ребята будут рады игрушкам, детским книгам, товарам для творчества и хобби, спортивному инвентарю для подвижных игр – всё это можно принести в государственные учреждения культуры Пензенской области, где до 10 июля будут работать пункты сбора.

- ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого» (г. Пенза, ул. Советская, 3)

- ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» (г. Пенза, ул. Красная, 73)

- ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (г. Пенза, ул. Кирова, 2)

- ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (г. Пенза, ул. Толстого, 8а)

- ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова» (г. Пенза, ул. Проспект Строителей, 168а)

- ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» (г. Пенза, ул. Дружбы, 23)

- ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (г. Кузнецк, ул. Московская, 48)

- ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» (г. Пенза, ул. Захарова, 24)

- ГБПОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» (г. Пенза, ул. Богданова, 1/6)

- ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» (г. Пенза, ул. Плеханова, 15)

- ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского» (г. Пенза, ул. Московская, 89)

- ГБУК «Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (г. Пенза, ул. Володарского, 59)

- ГБУК «Пензенский областной театр «Кукольный дом» (г. Пенза, ул. Чкалова, 35)

- ГАУК ПО «Центр культурного развития «Дом офицеров» (г. Пенза, ул. Ленинградская, 1а)

- ГАУК ПО «Пензаконцерт» (г. Пенза, ул. Суворова, 215)