В Пензенской области до 10 лет лишения свободы грозит женщине за нанесение увечий сожителю

Причастную к совершению преступления установили участковые уполномоченные полиции ОМВД России по городу Кузнецку.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, женщина находилась в квартире совместно с сожителем 1989 года рождения. После распития алкоголя мужчина стал ревновать свою возлюбленную, после чего между ними произошла словесная перепалка.

Во время конфликта злоумышленница стеклянной ножкой от бокала нанесла ранения в область груди и живота гражданину, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.