Саранск присоединился к акции «Огненные картины войны»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В 20:00 на Площади Победы в память о защитниках Отечества двумя тысячами свечей засияло изображение Ордена Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия, в акции приняли участие ветераны войны и труда, представители Молодежного парламента при Госсобрании РМ, Молодежного Правительства РМ, общественных организаций, волонтеры, поисковики, жители и гости столицы Мордовии.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. После завершения мероприятия представители общественных, молодежных, ветеранских организаций республики возложили цветы к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы войны. Напомним, акция «Огненные картины войны» ежегодно проходит во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях. Саранск присоединился к ней в третий раз.