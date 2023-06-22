Обращение О.В. Мельниченко в связи с Днем памяти и скорби

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Для всех нас 22 июня - это День памяти и скорби, незабываемая трагическая страница в истории Отечества.

Навсегда сохранится в памяти потомков бессмертный подвиг воинов Великой Отечественной, их мужество и героизм, беззаветная любовь к Родине.

С первого и до последнего дня этой самой страшной и кровопролитной в истории человечества войны самоотверженно сражались на всех фронтах наши земляки. Они участвовали в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на Курской дуге, освобождали от фашистской оккупации страны Европы, штурмовали Берлин.

Неимоверным напряжением сил день и ночь их матери, жены и дети ковали во фронтовом тылу оружие Победы.

Советский солдат, с честью пройдя через немыслимые испытания и горькие утраты, отстоял свободу и независимость Отчизны, подарил своим детям, внукам и правнукам победную весну 1945-го года.

Вечная слава доблестным защитникам Отечества! Низкий поклон и долгих лет жизни ветеранам! Не померкнет в веках величие подвига народа-победителя!