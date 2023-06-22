В Саранске следователи СК региона выясняют обстоятельства убийства 49-летнего мужчины

Сообщение об убийстве в доме на улице Гожувской поступило в УМВД России по го Саранск 15 июня.

По подозрению в совершении преступления оперативниками уголовного розыска ОП№1 УМВД был задержан 51-летний брат убитого.

Пресс-служба регионального СК приводит детали произошедшего. Конфликт у братьев возник на фоне личных неприязненных отношений во время распития спиртного. В результате подозреваемый взял со стола нож и ударил им младшего брата в живот. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

СУ СК России по РМ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение.