В Мордовии полицейские просят о помощи в розыске пропавшей без вести Екатерины Симушкиной

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия.

ПП№13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский» устанавливается местонахождение Симушкиной Екатерины Сергеевны, 1987 года рождения, которая 18 июня ушла из своего дома в селе Подлесная Тавла, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия.

Приметы: рост 155 см., среднего телосложения, волосы светлые. Была одета в темную футболку, черные бриджи, темные туфли. Может находиться в Саранске.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 38-59-48 или 102.