Глава Пензы Александр Басенко рассказал о перспективах развития Олимпийской аллеи

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пензенцы могли ознакомиться с планами благоустройства аллеи в официальном аккаунте городской администрации «ВКонтакте», поделиться своими мнениями, отмечает пресс-служба администрации города.

«На основании анализа комментариев приняли решение оставить следующий вид мероприятий: ремонт существующих дорожек с твердым покрытием, обустройство дополнительных парковочных мест без вырубки зеленых насаждений, установку дополнительных туалетов, новых скамеек, урн, навесов от дождя, модернизацию освещения», – подвел итоги обсуждения глава Пензы Александр Басенко.

Кроме того, решено предусмотреть реконструкцию пунктов проката спортинвентаря и создание новой тренажерной площадки, обеспечить поддержание в работоспособном состоянии существующих спортивных объектов.

Учитывая мнение горожан, мероприятия по организации дополнительных дорожек с натуральным покрытием и установке объектов бизнеса, а именно предприятий общественного питания, будут исключены из концепции.