По удаленному доступу к смартфону мошенник похитил у жителя Саранска более миллиона рублей

После этого с двух счетов 64-летнего мужчины было похищено 1 254 532 рубля, отмечает пресс-служба регионального МВД.

Осознав, что лишился всех своих сбережений, потерпевший обратился в полицию.

МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных, даже если эти программы находятся в официальных интернет-магазинах.

Если у вас уже установлена программа удаленного доступа, никогда не давайте через нее доступ к смартфону незнакомым людям.

Если вам звонит якобы сотрудник банка и сообщает о несанкционированном списании с вашего счета, либо о взломе вашего личного кабинета, либо о попытке оформления кредита – прервите разговор и лично обратитесь в финансовую организацию.