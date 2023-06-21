Почему жизнь в «Балансе» - это значит «комфортная жизнь»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Застройщик не случайно выбрал такое название: в ЖК продуманы все детали, чтобы людям было проще сохранять гармонию, баланс внешнего и внутреннего, который наполнит необходимым ресурсом для важных свершений.

Например в холлах предусмотрены мягкие зоны ожидания, чтобы отдохнуть с малышом после прогулки, перевести дух и настроиться спокойную, умиротворяющую волну. А ещё здесь можно встретить курьера, скоротать минуты до приезда такси, переждать дождь и побеседовать с соседями, которые тоже ждут, когда дождь на улице утихнет.

На первом этаже спроектирована и комната гигиены. Подправить макияж перед встречей гостей и просто убедиться, что выглядите идеально, вымыть руки ребенка, испачкавшегося на прогулке, – легко и удобно.

А еще в «Балансе» появится арт-комната, чтобы укрыться от городского шума, расслабиться и переключить внутренние датчики в самый беззаботный режим. Здесь можно лепить из пластилина фигурки, раскрашивать картины по номерам, даже шить игрушки – создавать своими руками шедевры, не выходя из дома.

Узнать больше о проекте можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на наш.дом.рф.