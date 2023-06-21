В Рузаевке прокуратура не позволила чиновникам продать кусок Отечества в виде части парка

Под соусом соблюдения конкурентных процедур администрацией Рузаевского муниципального района в частную собственность за 599 тыс. рублей был продан земельный участок площадью 2300 кв. м для размещения на нем объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

При этом, как уточняет пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия, земельный участок находился в постоянном (бессрочном) пользовании муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха», в его границах расположена зеленая зона парка, которой беспрепятственно пользовались жители и гости г. Рузаевка.

Передача в частную собственность территории парка культуры и отдыха г. Рузаевка существенно нарушила права и охраняемые законом интересы неопределенного круга лиц на доступ к парковой зоне и ее использование в рекреационных целях.

Решением суда исковые требования Рузаевской межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме - договор купли-продажи территории парка культуры и отдыха г. Рузаевка признан недействительным, а земельный участок, подлежащим возврату в муниципальную собственность.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайпрокуратуры.