Работник автосервиса из Мордовии одолжил внедорожник клиента, чтобы покататься с другом

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 18 июня в Лямбирском районе Мордовии сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на проехавший мимо разбитый внедорожник «Тойота Хайлюкс». Решив уточнить у водителя, не нужна ли ему помощь, а также спросить об обстоятельствах аварии, в которой была повреждена машина, правоохранители попробовали остановить автомобиль, но мужчина за рулем проигнорировал их требования.

Завязалась погоня. Почти сразу же правоохранители сумели загнать нарушителей в тупик. Водитель внедорожника и его пассажир попробовали скрыться, но были задержаны.

В ходе допроса выяснились интересные детали: машина не принадлежала ни мужчине, бывшему за рулем, ни его пассажиру. Один из задержанных пояснил, что работает в автосервисе, и владельцем внедорожника является один из его клиентов. Хозяин «Тойоты» пригнал ее в сервис на обслуживание, а работник решил вечером «проверить, все ли работает после ремонта». Только вот за руль сел не сам - посадил нетрезвого друга, который несколькими днями ранее остался без прав по решению суда. Тот с управлением не справился, машина съехала в кювет и перевернулась.

В отношении мужчин были составлены административные протоколы. Автомобиль возвращен владельцу. По факту проводится проверка.