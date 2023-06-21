В Пензенской области состоится чемпионат ПФО по пожарно-спасательному спорту

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

«Для нашего региона это большое событие, потому что подобные соревнования в Пензенской области последний раз проходили в 2015 году», – отметила министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева.

«Пожарно-спасательный спорт вышел из боевой работы пожарных. Он включает в себя несколько видов: поднятие по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, эстафету, боевое развертывание», – объяснил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

«Благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко, Правительства и министерства спорта региона удалось в этом году установить на стадионе «Первомайский» учебную башню. Надеемся, что на этой базе мы и в дальнейшем сможем проводить тренировочный процесс и воспитывать подрастающее поколение спортсменов», –добавил Дмитрий Петрович.

По информации пресс-службы Минспорта региона, честь Пензенской области на чемпионате ПФО будут защищать 28 человек – спортсмены, которые прошли отбор по итогам областного чемпионата.

В состав команды вошли мужчины и женщины, а также юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет. Спортсмены уже приступили к тренировкам.