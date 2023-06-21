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НовостиОбщество21 июня 2023 9:34

В Никольском районе лесорубы сняли на камеру медведя, вышедшего из леса к людям

К счастью, долго засиживаться в гостях хищник не стал
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Мы уже не раз писали о том, что в последние годы в Пензенской области повсеместно обнаруживают следы медведя. Данный хищник не совсем характерен для региона, но, судя по всему, животным пришлись по вкусу наши края.

На днях лесорубы, работавшие неподалеку от села Мокрая Поляна, сняли на телефон медведя, вышедшего из леса. Хищник с интересом понаблюдал за людьми, а после вернулся обратно в лесной массив.

Представители Минлесхоза Пензенской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения осторожности при посещении лесов. Избегайте густых зарослей: в них может отдыхать медведь. Заметив хищника, постарайтесь как можно быстрее покинуть опасное место, не создавая при этом шума. Помните, это животное очень опасно!