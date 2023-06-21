Пензенские учащиеся вошли в состав Почетного караула на Посту №1 в Брестской крепости

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В этом году в состав делегации вошли студенты Пензенского колледжа транспортных технологий и педагогического колледжа, а также учащиеся школы № 77 г. Пензы и школы с. Чемодановка Бессоновского района, отмечает пресс-служба регионального правительства. Они несут Вахту с 19 по 22 июня, а также принимают участие в мероприятиях, посвященных скорбной дате.

Инициатором мероприятия выступило министерство образования Пензенской области. Руководитель делегации – Лариса Казакова, директор Пензенского колледжа транспортных технологий.