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НовостиОбщество21 июня 2023 6:37

Пензенские учащиеся вошли в состав Почетного караула на Посту №1 в Брестской крепости

Уже второй год подряд ребята из пензенских школ и колледжей в канун 22 июня несут почетную Вахту у Вечного огня в легендарной крепости
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В этом году в состав делегации вошли студенты Пензенского колледжа транспортных технологий и педагогического колледжа, а также учащиеся школы № 77 г. Пензы и школы с. Чемодановка Бессоновского района, отмечает пресс-служба регионального правительства. Они несут Вахту с 19 по 22 июня, а также принимают участие в мероприятиях, посвященных скорбной дате.

Инициатором мероприятия выступило министерство образования Пензенской области. Руководитель делегации – Лариса Казакова, директор Пензенского колледжа транспортных технологий.