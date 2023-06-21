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НовостиПроисшествия21 июня 2023 6:02

В Пензенской области за угрозы убийством знакомой табуретом мужчина может лишиться свободы

Внезапная ссора возникла, когда житель села Кривошеевки находился в гостях у односельчанки
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Причастного к совершению преступления установили участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Нижнеломовский». Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, гостивший у женщины 40-летний мужчина во время возникшей ссоры стал угрожать даме убийством деревянным табуретом. Хозяйка дома обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.