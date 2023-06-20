Новый девелопер ГК Автор приступил к строительству ЖК Академия в районе пензенского зоопарка

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ЖК Академия - это квартал, состоящий из пяти строений в исторической части Пензы. Первая очередь состоит из двух кирпичных строений высотой 9 и 12 этажей.

Проект вдохновляет и влюбляет: легкие воздушные фасады, увеличенные окна, светлые тона создают ощущение, будто дома пронизаны светом.

Связь времен - еще одна фишка проекта: важной задачей было влиться в архитектуру исторической части Пензы, где тон задает восстановленный Спасский кафедральный собор, картинная галерея имени Савицкого, художественное училище.

В качестве облицовочного материала первых двух этажей выбран керамогранит. Дальше – навесной фасад в светло-серой и графитовой гамме — в цветах, присущих исторической застройке города.

Интерьеры холлов работают в синергии с фасадными решениями: на первом этаже - зона коворкинга, оформленная в стиле библиотеки.

Пространства для чтения и творчества предусмотрены и во дворе. Местом силы и вдохновения для многих станет смотровая площадка с телескопом. Утро можно будет начать с прогулки – все дома ЖК Академия объединены общим променадом. Заняться спортом можно на ворк-аут площадке. Для детей – развивающие пространства, где они смогут проводить время в полной безопасности: территория двора огорожена, для машин предусмотрено место в подземном паркинге. Входы и въезды на территорию комплекса - под круглосуточным видеонаблюдением.

В домах ЖК Академия всегда уютно, тихо и тепло: в качестве основного материала использован кирпич. Из него сделаны не только наружные стены, но и внутренние межквартирные перегородки.

Квартиры сдают с белой предчистовой отделкой. Несущие стены внутри квартир сведены к минимуму, чтобы будущие жильцы могли организовать пространство по своему вкусу с учетом собственных уникальных жизненных сценариев. Застройщик взял на себя стяжку пола, прокладку труб водоснабжения, выравнивание и оштукатуривание стен, разводку отопления в стяжке пола, ввод электрики в квартиру.

ЖК Академия - это новый подход к планировочным решениям, где каждый квадратный метр используется рационально. Есть оригинальные двухуровневые квартиры, большие кухни-гостинные, мастер-спальни с ванной и гардеробной, небольшие студии.

Большинство квартир ЖК Академия - видовые, отсюда открывается живописная панорама города. Квартал называют интеллигентным, поскольку выбор в пользу нового, современного жизненного пространства чаще всего делают люди творческие, образованные.

Более подробную информацию о ЖК Академия можно получить на сайте akadem-dom.ru, по телефону 8 841 2 509-748 или в офисе ГК Автор на Космодемьянской, 5.

Коротко о главном. ЖК Академия это:

1. Современный квартал в центре исторической Пензы.

2. Рядом: университеты, зоопарк, променад по центру города.

3. Светлые фасады.

4. Кирпичная застройка.

5. Парадные с коворкингом в стиле библиотеки, колясочные, ресепшн.

6. Входы в парадные с нулевой отметки.

7. Тихие скоростные лифты.

8. Белая предчистовая отделка.

9. Современные планировочные решения.

10. Увеличенные окна, окна в ванной, гардеробной, минимум несущих стен внутри квартир.

11. Двор с ландшафтным дизайном, арт-объектами площадками для ворк-аута, детскими развивающими зонами, пространствами для чтения, творчества.

12. Смотровая площадка с биноскопом и телескопом.

13. Объединенный променад для прогулок.

14. Безопасность: огороженная территория, система распознавания лиц на всех входах и выходах.

15. Интеллигентные соседи.

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Застройщик ООО «СЗ Регионстрой58». Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф