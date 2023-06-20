ВТБ в Пензенской области увеличил объем кредитования населения на 10%

По итогам 1 квартала общий кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 35,9 млрд рублей. Наибольшую долю в нем - 19 млрд рублей – занимает портфель розничных кредитов. В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи в регионе увеличились на 10% по объему и на 37% - по числу выдач. Кредитный портфель компаний СМБ на отчетную дату превысил 16,9 млрд рублей, показав прирост с начала года на 7,4%. Общий портфель привлеченных средств подразделения увеличился на 5%, до 38,1 млрд рублей

По итогам первого квартала жители Пензенской области оформили в ВТБ 2,4 тыс. кредитов на сумму 6,6 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались кредиты наличными: число их выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 62%. За три месяца банк в регионе оформил 1,9 тысяч таких займов на 1 млрд рублей.

За январь-март ВТБ в регионе заключил более 450 ипотечных сделок на общую сумму 960 млн рублей. Каждый второй жилищный кредит был предоставлен по льготным госпрограммам. Среди них клиенты в Пензенской области чаще выбирали «Ипотеку с господдержкой-2020»: банк оформил по ней 80 сделок на 334 млн рублей. Второй по популярности стала «семейная ипотека», по ней выдано 60 кредитов на 232 млн рублей.

В сегменте автокредитования результаты регионального подразделения за январь-март превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 60% по объему выдач и в два раза - по их числу. Всего за три месяца на покупку автомобилей жители Пензенской области оформили в ВТБ свыше 150 кредитов на сумму 141 млн рублей. Каждый третья сделка заключалась с целю приобретения машин с пробегом.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля 2023 года достиг 24,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5%. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 20,4 млрд рублей, рост за квартал также 5%.

Кредитный портфель компаний среднего и малого бизнеса ВТБ в Пензенской области по итогам января-марта увеличился на 7,4% и составил 16,9 млрд рублей. В его структуре более половины объема занимает финансирование жилищного и коммерческого строительства. За три месяца банк в регионе нарастил портфель кредитов предприятий строительной индустрии на 15% до 8,9 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей приходится на сделки проектного финансирования. Всего на отчетную дату с застройщиками Пензенской области заключено 15 кредитных соглашений на сумму свыше 15,4 млрд рублей. Портфель сделок с использованием механизма эскроу-счетов за январь-март увеличился почти на треть до 8,3 млрд рублей.

18,4% корпоративного кредитного портфеля составляют заемные средства, предоставленные банком региональным предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства. За три месяца кредитный портфель в этой отрасли вырос на 6,3% до 3,1 млрд рублей. Предприятия торговли занимают 6,7% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса, что составляет 1,1 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса в Пензенской области по итогам первого квартала увеличился на 5% и превысил 13,7 млрд рублей.

«Позитивные тенденции в экономике и постепенное восстановление потребительской активности позволили ВТБ в Пензенской области в первом квартале нарастить показатели по всем ключевым направлениям. За январь-март мы на 10% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого года увеличили объем финансирования населения. При этом продажи розничных кредитов в феврале превысили январские результаты на 30%, а в марте по сравнению с февралем приросли еще на четверть. Наибольшим спросом у наших клиентов пользовались кредиты наличными, на них пришлась половина от общего объема финансирования, и ипотека (45%). Значительное внимание жители региона в первые три месяца года уделяли вопросам сбережения средств. При этом мы видим, что внимание вкладчиков постепенно смещается с краткосрочных депозитов на среднесрочные. Кроме того, растет заинтересованность клиентов в финансовых инструментах, которые позволяют самостоятельно настроить параметры вклада с учетом графика накоплений и трат.

Положительную динамику мы фиксируем по итогам квартала в работе с бизнес-сегментом: корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 7% портфель привлеченных средств клиентов-юридических лиц - на 5%. Половину объема кредитного портфеля СМБ - 9,4 млрд рублей - по итогам января-марта занимает финансирование по программам господдержки. В том числе на 2,8 млрд рублей действует финансирование для бизнеса региона по программе Минэкономразвития №1764 и 4,6 млрд рублей - по программе N1528 Министерства сельского хозяйства РФ. В рамках госпрограмм в 1 квартале 2023 года для предприятий региона дополнительно было открыто финансирование еще на 1,1 млрд рублей», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.