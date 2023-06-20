В Пензе план по неналоговым доходам за первое полугодие перевыполнен

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Планерку провел глава города Александр Басенко.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, в первом полугодии в бюджет поступило 527,11 млн рублей, что на 163,73 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Исполнение плана реализовано от следующего вида мероприятий:

– от арендной платы за земельные участки и продажи права аренды;

– от сдачи в аренду имущества;

– от реализации имущества;

– от увеличения площади земельных участков;

– от продажи земельных участков.

Юлия Ляпина уточнила, что по трем показателям из пяти неналоговый доход в этом году больше, чем в первом полугодии 2022 года. За сдачу имущества в аренду и продажу земельных участков сумма вышла меньше, чем в прошлом году.

«Необходимо продолжить работу над увеличением доходной части бюджета, – поставил задачу Александр Басенко. – Повысить эффективность управления муниципальным имуществом».