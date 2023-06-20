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НовостиОбщество20 июня 2023 7:15

В Мордовии юнармейцы и студенты побывали в гостях у спецподразделения «Гром»

Юнармейцам и студентам Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности провели экскурсию на базе ОСН «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, сотрудники отряда рассказали гостям о своей профессии, подчеркнули, что представители спецподразделения должны обладать отличной физической подготовкой, быть максимально оперативными, уметь мгновенно анализировать обстановку и продумывать план действий.

Гостям продемонстрировали специальные средства, состоящие на вооружении сотрудников органов внутренних дел. Также полицейские предоставили ребятам уникальную возможность попробовать управлять квадрокоптером.

В завершении мероприятия ребята отметили, что узнали, какие важные и ответственные задачи стоят перед правоохранителями.

Многие студенты и школьники в будущем планируют стать сотрудниками правоохранительных органов. Представители отряда «Гром» объяснили порядок приема на службу и рассказали о возможностях бесплатного обучения в вузах системы МВД России.