В России началась приёмная кампания в вузы

Шпаргалка. Фото: Жданов Анатолий Александрович (архив «КП»)

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что все ведомства и вузы России готовы к началу приёмной кампании - в том числе в новых регионах страны (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru

«В этом году в рамках контрольных цифр приёма выделено более 626 тысяч бюджетных мест, порядка 36 тысяч из которых предназначены для вузов новых регионов», - подчеркнул вице-премьер.

В 2023 году есть ряд нововведений: установлены льготы для участников специальной военной операции и членов их семей, а также впервые контрольные цифры приёма согласуются с потребностями экономики.

Для участников СВО и членов их семей установлена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объёма бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Они смогут выбрать способ поступления в вуз самостоятельно - по результатам ЕГЭ или вступительного испытания.

Приёмная кампания продлится до 9 августа, в этот день публикуются приказы о зачислении.