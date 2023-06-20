В районные больницы Пензенской области поступил новый санитарный транспорт

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В понедельник, 19 июня, ключи от новых 25 автомобилей представителям медицинских организаций вручил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

В районные медучреждения области отправятся 17 машин УАЗ-220695, по 4 машины марки LADA Niva 21230 (Travel) и LADA Granta.

Приветствуя участников мероприятия, глава регионального минздрава подчеркнул, что реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения позволит повысить качество и доступность медицинской помощи жителям самых отдаленных населенных пунктов,отмечает пресс-служба ведомства.

За последние 3 года в участковые медучреждения уже передано 80 автомобилей. Их количество за ближайшие два года будет увеличено до 144 единиц.