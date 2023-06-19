Билайн высадил «Сиреневый сад» на Набережной у Ростка в честь 20-летия

«Сиреневый сад» высажен недалеко от одного из самых знаменитых архитектурных сооружений Пензы – подвесного пешеходного Моста Дружбы. Фото: Предоставлено "КП"

В этом году билайн в Пензенской области отмечает свое 20-летие. В 2003 году в Пензе были введены в коммерческую эксплуатацию первые три базовые станции стандарта 2G на улицах Пушкина, Проспект Победы и на здании РТПЦ, а также был совершен первый звонок в мобильной сети билайн в регионе. Эти события стали точкой отсчета в истории Пензенского отделения оператора.

«Сиреневый сад» высажен недалеко от одного из самых знаменитых архитектурных сооружений Пензы – подвесного пешеходного Моста Дружбы, откуда открывается прекрасный вид на город и на реку Сура. На протяжении нескольких лет этот мост, соединяющий центральные улицы, привлекает к себе жителей, которые приходят сюда, в том числе, и для того, чтобы полюбоваться его уникальной светодиодной подсветкой. А особенной популярностью эта локация пользуется у горожан в праздничные дни, когда над рекой вспыхивают салюты и фейерверки.

Стоит отметить, что сирень была выбрана неслучайно: на языке цветов она означает верность и крепкую дружбу, что хорошо символизирует отношение билайна к своим клиентам.Кроме того, осенью, в более благоприятный для посадки сезон, компания планирует расширить сад, высадив еще больше растений.

Антон Тайдонов, директор Пензенского отделения билайн:

«В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей нашего отделения и с гордостью вспоминаем тот большой путь, который компания прошла здесь. Двадцать лет назад билайн начал с нескольких станций сотовой связи в столице области, а сейчас наша сеть есть на территории всего региона, а от стандарта GSM мы перешли к скоростному 4G. Но важнее то, что за эти годы мы не изменили своему главному ориентиру – клиенту. На сегодняшний день практически каждый третий житель Пензенской области – это абонент билайна, и это одно из главных наших достижений. И нам хотелось, чтобы празднование юбилея отделения стало знаковым и запомнилось не только сотрудникам компании, но и горожанам. Надеюсь, высаженный сад будет долго цвести и радовать взгляды».