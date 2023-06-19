Пензенская область войдет в новый пилотный проект по развитию сельского здравоохранения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Президентом и Правительством Российской федерации принято решение о новом пилотном проекте, который стартует с сентября этого года. Он направлен на создание территорий, привлекательных для проживания, – проинформировала Ольга Кривонос. – Из 89 субъектов страны в него войдут только четыре, в том числе и Пензенская область. Проект коснется всех сфер – и образования, и культуры, и промышленности, и медицины, и сельского хозяйства, и транспорта».

«Планируется, что на базе Земетчинской районной больницы откроется межрайонный медицинский центр, в котором смогут обслуживаться жители трех районов – Земетчинского, Вадинского и Башмаковского, – констатировал губернатор. – Участие в федеральной программе позволит построить в Земетчино полноценный хирургический корпус и сердечно-сосудистый центр, дооснастить лечебные учреждения всем необходимым оборудованием. Таким образом, у жителей исчезнет необходимость обращаться за медицинской помощью в удаленные районы».

Ольга Кривонос предложила привлекать к работе на селе врачей-ординаторов из Москвы, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Будет рассмотрен закон, который позволит ординаторам второго года обучения состоять в трудовых отношениях с медорганизациями. Во-первых, это быстро восполнит дефицит врачей, во-вторых, станет важной практикой для будущих специалистов, плюс они получат возможность трудоустройства еще на стадии обучения», – пояснила она.