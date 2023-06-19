В конкурсе Фонда президентских грантов проекты Мордовии выиграли около 33 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Проекты Мордовии

Как уточняет пресс-служба Главы Республики Мордовия, проекты призваны помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации, создавать сообщества, развивать национальную культуру.

К примеру, в рамках проекта «Фестиваль «Удивительный мир активной тишины в Мордовии» планируется создание условий для развития коммуникативных навыков и расширения круга общения «вживую» инвалидов по слуху с детства. Сделать это планируется через реализацию их творческого потенциала и сохранение национальных культурных ценностей.

Еще один проект «Семейный МФЦ. Республика Мордовия» рассчитан на оказание помощи семьям с детьми, семьям мобилизованных и участников СВО.

Культурно-просветительский проект «Эрек кяль. Живой язык» призван создать креативное творческое пространство для носителей, любителей мокшанского и эрзянского языка.

Проект авиамодельного клуба «Кавал» (в переводе с мордовского языка- коршун) нацелен на проведение комплекса мероприятий, которые позволят вывести на новый качественный уровень авиамодельный спорт в Рузаевском муниципальном районе.

Всего в России гранты получат 1504 социально ориентированные некоммерческие организации на общую сумму 3,5 млрд рублей. Реализация проектов начнется с 1 июля. А 1 сентября 2023 года стартует прием заявок на новый грантовый конкурс.