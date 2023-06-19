В Мордовии за мошенничество в особо крупном размере осуждены руководители стройкомпании

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СК региона, в 2019-2020 года фигуранты уголовного дела в рамках госконтракта с Минлесхозом Республики Мордовия по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе не выполнили предусмотренные локальной сметой работы - перевозку на полигон грузов I класса (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей.

За взятку в виде выполнения землеустроительных работ стоимостью более 200 тысяч рублей на участках регионального министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования и его родственников, оплата подрядчикам была произведена в полном объеме, в том числе и за невыполненные работы. Таким образом, соучастники похитили более 3,6 млн рублей.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчины признали полностью.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Приговором суда директору организации назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, его соучастнику в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как известно, ранее за получение взяток в отношении бывшего министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия был вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде лишения свободы.