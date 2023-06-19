Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 4:38

В Пензенской области до пяти лет лишения свободы грозит рыбакам за браконьерский лов рыбы

Двое жителей села Вертуновка в период нереста рыбы осуществляли на озере ее незаконный лов с использованием сети и надувной лодки, отмечает пресс-служба УМВД региона
Виктор ВИКТОРОВ

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Бековскому району установили подозреваемых в совершении преступления двоих жителей села Вертуновка 1983 и 1977 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Каких-либо документов на вылов рыбы у мужчин не было.

Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.