В Пензенской области до пяти лет лишения свободы грозит рыбакам за браконьерский лов рыбы

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Бековскому району установили подозреваемых в совершении преступления двоих жителей села Вертуновка 1983 и 1977 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Каких-либо документов на вылов рыбы у мужчин не было.

Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.