В Пензенской области вступил в силу приговор соучастнику мошенничества с мнимыми ДТП

За совершение путем обмана 7 хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба суд первой инстанции приговорил соучастника преступлений к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.

С учетом частичного возмещения им денежных средств потерпевшим суд частично удовлетворил их гражданские иски и взыскал с него 694 550 руб.

Как уточняет пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, в преступный сговор с неустановленным лицом, (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), осужденный вступил в декабре 2022 года и стал соучастником телефонного мошенничества в отношении пожилых жителей области.

Злоумышленники сообщали им ложные сведения о совершении их родственниками ДТП, с якобы причинением пострадавшим телесных повреждений, и нахождением самих родственников в стационаре в тяжелом состоянии.

Мошенники предлагали добровольно передать им деньги якобы для урегулирования вопроса с пострадавшими и спасения близких от уголовной ответственности.

После этого 21-летний злоумышленник забирал собранные обманным путем деньги и за минусом своей доли переводил похищенное на карту неустановленного соучастника.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму 820 тыс. рублей.

Вину подсудимый признал. Не согласившись с суровостью наказания, он обжаловал приговор в апелляционном порядке.

В соответствии с позицией прокурора, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.