Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В финале пензенские регбисты встретились с командой «Енисей-СТМ». Борьба за победу была напряженная: победителя удалось определить лишь во втором дополнительном тайме. Завершилась игра со счетом 20:23.

«Локомотив-Пенза» впервые завоевал золотые медали чемпионата России по регби. Как рассказал тренер пензенских регбистов, свою победу клуб посвятил основателю пензенского регби Олегу Александровичу Балашову.

Поздравил пензенских хоккеистов и губернатор Олег Мельниченко:

«Наши регбисты из «Локомотива» в очередной раз доказали, что они лучшие! Поздравляю наших спортсменов! Желаю вам дальнейших побед», - написал глава региона на своих страницах в социальных сетях.