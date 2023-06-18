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НовостиОбщество18 июня 2023 12:49

Илья Кива сообщил о смерти Кирилла Буданова

По словам бывшего украинского депутата, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины умер, не приходя в сознание
Виктор ВИКТОРОВ

«Информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в правительстве», - цитирует сообщение Кивы в Telegram сетевое издание govoritmoskva.ru

По его мнению, в Киеве «будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно». Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Буданов присутствовал на заседании военного кабинета.

Три дня назад СМИ сообщили о ранении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечалось, что Буданов получил его 29 мая во время российского удара по зданию ведомства. Ракета попала в соседний кабинет, Буданова эвакуировали из Киева на польскую базу в Жешув; оттуда его забрал спецборт ВВС США, который доставил начальника ГУР в немецкий Рамштайн.