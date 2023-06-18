Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В День медработника мы чествуем врачей, фельдшеров, медсестер, парамедиков, младший медперсонал, всех, кто связал свою жизнь с медициной, чья цель — сохранять и возвращать здоровье, спасать и защищать людей от болезней.

Самая гуманная и благородная профессия, избранная по зову сердца, зачастую требует от вас подлинного мужества, самоотверженности, высочайшей компетенции, умения принимать ответственные решения, от которых зависит будущее пациентов. Каждый день вы на передовой — как в период пандемии, так и в условиях спецоперации, вы работаете, не считаясь с собственным комфортом, помогаете, подчас рискуя собой.

Указом Президента России сохранение населения, здоровье и благополучие граждан определено как стратегическая национальная цель, безусловный государственный приоритет. Благодаря мерам, предпринимаемым руководством страны, федеральным центром, главами субъектов, удалось значительно укрепить отечественную систему здравоохранения.

В Пензенской области развитию отрасли уделяется самое пристальное внимание. Взаимодействие губернатора, правительства и регионального парламента направлено на модернизацию материально-технической базы и обеспечение кадрами лечебных учреждений, повышение престижа профессии, оказание поддержки медработникам в жилищной, бытовой, образовательной, социальной и других сферах. Уверен, объединив усилия, мы повысим доступность и качество медицинской помощи.

Уважаемые друзья! От всей души желаю вам и вашим близким крепчайшего здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и дальнейших успехов в вашем нелегком труде!