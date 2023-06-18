Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с праздником – Днем медицинского работника!

Во все времена ваш самоотверженный труд пользуется заслуженным почетом и уважением. Вы не только исцеляете недуги, но и являетесь надежными хранителями нравственных ценностей, идеалов чуткости, сострадания и милосердия. Дарить людям жизнь и здоровье – благородная и гуманная миссия, и вы достойно с ней справляетесь.

Правительство Пензенской области неизменно уделяет большое внимание развитию медицинской науки, профилактике заболеваний, улучшению лекарственного обеспечения граждан, улучшению демографической ситуации.

Для сельского населения большое значение имеет открытие фельдшерско-акушерских пунктов. С гордостью хочу отметить, что установка всех 37 модульных конструкций под медицинские учреждения в 2023 году в Пензенской области завершится на полгода раньше запланированного срока.

Сегодня регион занимает ведущие позиции в России по уровню доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!