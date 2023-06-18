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НовостиПроисшествия18 июня 2023 8:50

В Саранске доверчивый инвестор поверил обещаниям мошенников получить быстрый доход

В середине мая мужчина направил заявку на участие в проектах злоумышленников и, оформив кредиты, перечислил около 1,5 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ

После этого представители компании перестали выходить с ним на связь.

МВД по Республике Мордовия напоминает: используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета, - предупреждает пресс-служба ведомства и рекомендует. - Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.