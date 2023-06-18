Пенза приняла еще 51 эвакуированного из Белгородской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Это уже вторая группа белгородцев, которых принял наш регион с начала июня.

Тех, кто был вынужден покинуть свои дома, на железнодорожном вокзале вместе с губернатором Олегом Мельниченко встречали руководители профильных министерств, сотрудники МЧС, курсанты и волонтеры, отмечает пресс-служба регионального правительства.

По поручению главы субъекта РФ все приехавшие будут размещены в ПВР, где для них уже подготовлены отдельные помещения.

«5 человек поедет на базу отдыха «Кленовая роща». Это члены семей, которые уже находятся в Спасском районе. Остальные будут жить в пункте временного размещения в Леонидовке. Люди пройдут медицинский осмотр и будут отдыхать после дороги», - прокомментировал Олег Мельниченко.