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НовостиПроисшествия18 июня 2023 6:22

В Пензе за кражу 11 тысяч у своего отца мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В июне текущего года, повредив межкомнатную дверь, ранее судимый 32-летний отпрыск отыскал в шкафу кошелек отца и забрал из него деньги
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе установили причастного к совершению преступления ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.