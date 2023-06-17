Олег Мельниченко вручил государственные награды вернувшимся с СВО росгвардейцам

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Указом Президента Российской Федерации они отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Также двое бойцов удостоены медалей ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул высокий профессионализм спецназовцев, их верность Родине и ответственное отношение к порученному делу.

«От имени правительства Пензенской области благодарю вас за ту работу, которую вы делали на новых территориях Российской Федерации. Уверен, что без вашего участия становление нормальной жизни в этих субъектах нашей страны было бы невозможно», – сказал Олег Мельниченко.