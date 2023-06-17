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НовостиПроисшествия17 июня 2023 8:12

В Рузаевке к 160 часам обязательных работ приговорен внук за кражу у деда 10 тысяч рублей

Так он решил отомстить родственнику после случившегося накануне конфликта
Виктор ВИКТОРОВ

О хищении 10 тысяч рублей в полицию сообщил 63-летний мужчина. По словам заявителя, денежные средства были похищены из его квартиры.

Как уточнила пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, в ходе установления обстоятельств совершенного преступления полицейские выяснили, что совместно с потерпевшим в жилище проживает его внук. Накануне случившегося между родственниками произошел конфликт. Желая отомстить деду, молодой человек решил совершить кражу.

Зная, что наличность находится в сумке потерпевшего, фигурант, воспользовавшись моментом, похитил ее. В последующем внук потратил деньги на оплату интернет-заказов.

Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью.

Собранные следствием ОМВД России по Рузаевскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.