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НовостиПроисшествия17 июня 2023 5:11

В Мордовии напавший на девочек 14-ти и 15-ти лет разбойник предстанет перед судом

Вечером 27 марта 2023 года на малоосвещенной улице поселка Явас мужчина ударил одну из них фрагментом доски и, забрав сумочки с личными вещами, скрылся
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В кратчайшие сроки следователи совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, он был заключен под стражу.

Как отмечает пресс-служба СК региона, в ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли похищенные у одной из девочек наушники.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя поселка Явас, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.