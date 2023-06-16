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НовостиОбщество16 июня 2023 13:56

Олег Мельниченко и Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Пензенской области и врио губернатора Запорожской области провели рабочую встречу в рамках ПМЭФ-2023
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в прошлом году Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать там разрушенные объекты и инфраструктуру.

Во время форума главы регионов договорились продолжать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

- Уверен, что наш договор станет отправной точкой для создания многих совместных проектов на благо Запорожской, Пензенской областей и всей России, - прокомментировал Олег Мельниченко.