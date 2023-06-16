Олег Мельниченко и Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в прошлом году Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать там разрушенные объекты и инфраструктуру.

Во время форума главы регионов договорились продолжать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

- Уверен, что наш договор станет отправной точкой для создания многих совместных проектов на благо Запорожской, Пензенской областей и всей России, - прокомментировал Олег Мельниченко.