На улице Гагарина в Пензе возведут 500 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексной застройки территории в Заводском микрорайоне Пензы. Инвестор готов вложить около 50 миллиардов рублей.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что Заводской район Пензы нуждается в модернизации. Реализация проекта поможет не только развить его, но и создать тысячи новых рабочих мест.

- Мы надеемся, что наш накопленный опыт в реализации крупномасштабных проектов внесет свой вклад в развитие инфраструктуры в регионе, - отметил в свою очередь Сергей Абрамов.

Завершить строительство планируется до 2023 года.