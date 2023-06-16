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НовостиНедвижимость16 июня 2023 12:37

На улице Гагарина в Пензе возведут 500 тысяч квадратных метров жилья

В рамках ПМЭФ-2023 состоялась рабочая встреча губернатора Олега Мельниченко и председателя Совета директоров ООО «АГрупп» Сергея Абрамова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексной застройки территории в Заводском микрорайоне Пензы. Инвестор готов вложить около 50 миллиардов рублей.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что Заводской район Пензы нуждается в модернизации. Реализация проекта поможет не только развить его, но и создать тысячи новых рабочих мест.

- Мы надеемся, что наш накопленный опыт в реализации крупномасштабных проектов внесет свой вклад в развитие инфраструктуры в регионе, - отметил в свою очередь Сергей Абрамов.

Завершить строительство планируется до 2023 года.