Ветеран кинологической службы Мордовии Грей ищет заботливого хозяина

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Есть такое понятие - «предельный возраст применения в служебной деятельности». Он обозначает период времени, до которого животное максимально эффективно в качестве помощника правоохранителя. После того, как питомец достигает этого возраста, он считается ветераном и уже не допускается к работе.

Практика передачи служебных собак, вышедших на пенсию, в добрые руки существует уже давно. Чаще всего таких питомцев забирают сами кинологи, работавшие с ними все эти годы. Но иногда служебную собаку могут приютить и обычные граждане.

В данный момент ОРОК ПО МВД по Республике Мордовия ищет дом для немецкой овчарки Грея. Грей родился в 2014 году. Умен, послушен, в меру активен. Профилактические прививки сделаны.

Если вы хотите приютить Грея, позвоните по телефону 8-999-778-01-99.