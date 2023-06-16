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НовостиЭкономика16 июня 2023 7:53

Губернатор Олег Мельниченко провел рабочую встречу с руководством компании «Техносэйф»

Делегация Пензенской области работает на Петербургском международном экономическом форуме
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня глава региона провел встречу с генеральным директором ООО «Техносэйф» Антоном Бисеровым. Компания работает в сфере легкой промышленности.

- «Техносэйф» уже открыла у нас в Сердобске предприятие по производству спецодежды. Продукция востребована в крупных компаниях, на сельхозпредприятиях и в сфере ЖКХ. Сегодня обсудили новый проект - создание фабрики по производству специализированной обуви, - отметил губернатор.

По итогам встречи стороны подписали протокол о намерениях по реализации этого инвестпроекта.

- Объем инвестиций в проект составит более 350 миллионов рублей. Компания займет площади в Сердобском промышленном парке «Мастер», - уточнил Олег Мельниченко.