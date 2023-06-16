В Пензе вынесен приговор женщине за смертельный удар ножом приревновавшему ее сожителю

Он предложил попросить соседку вызвать «скорую»

Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, вину злоумышленница признала и пояснила, что конфликт в день трагедии 2 января 2023 года произошел в связи с ревностью сожителя, а затем по поводу поддержания чистоты в квартире.

После нанесения удара ножом она побежала в соседнюю комнату к жившему в их квартире товарищу сожителя, а затем, по его совету, поднялась к соседке, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 30.03.2023 42-летняя жительница областного центра осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вынесенный приговор осужденная обжаловала в апелляционном порядке, ссылаясь на чрезмерную суровость назначенного наказания.

В соответствии с заключением участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, жалобу осужденной - без удовлетворения.